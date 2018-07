Pedro Pinto nomeado diretor não-executivo da Eleven Sports

Pedro Pinto é o último reforço da Eleven Sports e passará a desempenhar o cargo de diretor não-executivo já a partir do próximo dia 16 de julho, avançou a empresa em documento enviado à comunicação social esta terça-feira.

A contratação de Pedro Pinto surge na sequência da forte aposta que a empresa tem feito no mercado português depois de ter assegurado os direitos de transmissão televisiva, em direto e em exclusivo, da Liga dos Campeões, da La Liga (primeira divisão espanhola), da Ligue 1 (primeira divisão francesa), da Scottish Ladbrokes Premiership (primeira divisão escocesa), Jupiler Pro League (primeiro escalão de futebol belga) e a supertaça da Bélgica, já para a época futebolista que se avizinha.

A partir da época 2019/2020, a Eleven Sports também vai transmitir, em direto e em exclusivo, os jogos da Bundesliga (primeira divisão alemã) e da supertaça alemã.

Pedro Pinto foi a pessoa escolhida para liderar a “transmissão da Liga dos Campeões da UEFA e gerir as relações com a imprensa e com os detentores de direitos desportivos”, lê-se no comunicado. “Vai também auxiliar a equipa de produção da operadora no mercado português”.

Segundo Danny Menken, group managing director da Eleven Sports, “a experiência e conhecimento do Mercado desportivo português e internacional do Pedro garante que ele é a pessoa certa para nos ajudar a construir as nossas operações portuguesas”, conclui o comunicado.

Recorde-se que o antigo jornalista da CNN já desempenhou várias funções ligadas ao futebol, tendo sido diretor-geral de comunicação da UEFA, foi porta-voz oficial da organização e foi várias vezes apresentador do sorteio da Liga dos Campeões.

Pedro Pinto afirmou que a empresa “vai projetar o entretenimento e o conteúdo desportivo para um patamar mais alto em Portugal”, mostrando-se “muito entusiasmado por fazer parte deste projeto”.