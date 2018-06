Pedro Calado mostra intenção de continuar a baixar o IRC

A intenção foi demonstrada depois do deputado do JPP, Carlos Costa, ter apelado a que o executivo madeirense trabalhasse mais a componente do IRC. O vice-presidente do Governo Regional lembrou a boa execução fiscal que está a ser realizada e que o Governo Regional já baixou a taxa de IRC nesta legislatura.

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, manifestou intenção de no futuro voltar a baixar a taxa de IRC na Madeira durante a sessão plenária desta quinta-feira. Esta intenção foi demonstrada depois do governante referir a boa execução fiscal que tem sido realizada na Madeira depois do deputado do JPP, Carlos Costa, ter apelado a que se trabalhe mais no IRC. Pedro Calado recordou que nesta legislatura o Governo Regional já baixou o IRC e que no futuro quer dar continuidade a essa tendência destacando a boa execução fiscal que tem sido realizado pelo executivo. Continuar a ler A reunião plenária desta quinta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira, discutiu o papel da Região na União Europeia. O governante realçou que o desenvolvimento da Região se deveu também ao “excelente aproveitamento fundos comunitários” que transformou o território num dos mais pobres para uma das regiões mais ricas a nível europeu e nacional. Ficaram ainda críticas à República tendo em conta o compromisso que foi assumido pelo governo central de transferir mais de 30 milhões devido intempéries em 2016 uma promessa que ainda não foi cumprida.