Pedro Calado lamenta cancelamentos mais recentes da TAP e pede mais atenção da companhia aérea para com a Madeira

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, lamentou esta terça-feira os mais recentes cancelamentos da TAP. O governante diz que o executivo madeirense tem alertado à administração da companhia aérea para que tenha mais atenção a este tipo de situações tendo em conta que nesta altura a única forma de sair ou entrar na Região é por via área.

Apesar de Pedro Calado se mostrar sensível com os “problemas das companhias aéreas em áreas como os pilotos e as tripulações” o vice-presidente do Governo Regional pede à TAP que “acautele melhor” as situações de cancelamentos de voos de e para a Madeira tendo em conta que a via aérea é a única forma de entrar e sair da Região.

“Temos vindo a alertar a administração da TAP para que tenham atenção porque não temos outra alternativa para entrar ou sair da Madeira. Estar a fazer cancelamentos em cima da hora sem avisar os passageiros deixando-os ao abandono no aeroporto é uma situação lamentável”, afirmou o governante.

As críticas de Pedro Calado incluem também o Governo da República que no seu entender “deveria ter tido muito mais atenção” quando voltou a fazer a privatização da companhia deveria ter “acautelado o serviço público mínimo que tem de ser garantido às ilhas”.

“Compreendemos as dificuldades operacionais das companhias e as dificuldades de recrutamento de tripulação. O que não compreendemos é que numa região como a nossa se abandonem os passageiros nos aeroportos e sem qualquer acautelamento”, reforça.

Pedro Calado diz da parte da Madeira já estariam a funcionar mais companhias na Madeira. “Esbarramos sempre com o impedimento de alguém. Ou é porque é preciso autorização da NAV, ANAC, ou de uma entidade qualquer. Para a Madeira há dificuldade em conceder slots. Quando há slots é porque já não há espaço de navegação aérea. Há sempre um impedimento para Região. Mas depois continuamos a ver que há slots e espaço de navegação aérea atribuída para outras rotas e outras companhias”, afirma.

“Já não conseguimos perceber onde é que pára a boa vontade e a sensibilidade para acautelar os interesses de um povo ilhéu como o nosso. Não é por falta de fazermos pressão. Há qualquer coisa que tem de mudar”, assegura o governante.

O vice-presidente abordou o empréstimo obrigacionista que teve o aval do estado explicando que se trata de “uma substituição de dívida por dívida” com condições mais vantajosas para a Madeira.

As críticas voltaram para a República pela indisponibilidade que têm tido na negociação das taxas de juro do empréstimo concedido à Região apesar de agora o mesmo governo ter dado o aval a uma operação de refinanciamento de dívida.

“Há qualquer coisa que não está bem”, realça.

Pedro Calado procedeu esta terça-feira à entrega de três veículos a organismos da função pública da Madeira. Esta iniciativa insere-se no âmbito do programa de fundo ambiental, do qual a Região faz parte, e que é gerido pela Secretaria do Ambiente, que prevê a atribuição de 1200 viaturas eléctricas no país.

As viaturas vão para a vice-presidência do Governo Regional, para a Direcção Regional de Economia e Transportes, e para a Secretaria Regional do Ambiente.

Nesta primeira fase foram distribuídas 170 viaturas eléctricas sendo que três foram para a Madeira. A intenção do programa é substituir viaturas com combustíveis por eléctricas tendo o governante salientado que esta é uma “grande aposta” do executivo da Madeira na procura de soluções mais sustentáveis.