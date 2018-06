Madeira: Pedro Calado em Lisboa para negociar reestruturação financeira  

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, participa, em Lisboa, esta quinta e sexta-feira, em várias reuniões de trabalho. Em cima da mesa, vai estar o tema da reestruturação financeira da Região Autónoma da Madeira.

Recorde-se que uma das reivindicações da Madeira passa pela redução da taxa de juros da dívida regional, assunto que continua em agenda. Em visita à Região, o primeiro ministro avançou, a meados de maio último, com uma proposta, solução que não agradou ao Executivo madeirense, por estar “condicionada” à aceitação da proposta do subsídio de mobilidade.

Em Lisboa, a primeira reunião de Pedro Calado acontece no Ministério das Finanças, no âmbito da 8ª Missão Post-Programme Surveillance – PPS. No encontro com o Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e Comissão Europeia, será abordada a condição financeira da Região e estará também presente o diretor regional adjunto de Finanças, Rogério Gouveia.