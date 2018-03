Pedro Calado afirma aposta do executivo na promoção do emprego e no combate ao desemprego

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, afirmou que um dos objetivos do executivo para 2018 passa pela aposta na promoção do emprego e pela dinamização das medidas de combate ao desemprego durante a sua intervenção no ‘Roteiro de Emprego’ em Câmara de Lobos.

O governante reforçou, durante a sua intervenção no ‘Roteiro de Emprego’ que a melhor resposta para o desemprego é uma “economia dinâmica e sustentável, geradora de riqueza e com condições para a criação de postos de trabalho”.

Pedro Calado clarificou que a preocupação do Governo tem passado por “apoiar aqueles que se encontram na situação de desempregados” dando-lhes maiores possibilidades de encontrarem emprego ou até de criarem o seu emprego e por outro lado apoiar as empresas de forma a “abrir espaço para que surjam novas oportunidades de trabalho”.