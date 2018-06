Pedir um crédito pessoal com o propósito de viajar ou fazer férias é uma boa ideia?

Muitas famílias têm um orçamento limitado, o que dificulta as escolhas nas férias. O ideal é poupar o máximo para pagar as despesas a pronto ou socorrer-se de meios de pagamento sem juros. Se, pondera recorrer ao crédito, considere as modalidades de pagamento mais baratas.

Que estratégias posso seguir?

1 – É possível viajar com taxa zero?

Sobretudo no Verão, as agências de viagens multiplicam-se em ofertas de pacotes de férias. Se encontrou o que procurava e a agência não cobra juros pelo pagamento em prestações, esta pode ser uma opção com menos preocupações, mas fique atento ao preço das viagens: “0% de juros” nem sempre é sinónimo de pacote mais barato. Antes de contratar, pergunte o preço em várias agências e faça contas.