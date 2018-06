Pedidos de insolvências diminuem 14% nos primeiros cinco meses de 2018

Até ao final de maio, os pedidos de insolvências e as insolvências representadas pelas empresas registaram uma diminuição de 14% e 12,6%, respetivamente, face a igual período de 2017 de acordo com uma análise da Iberinform, filial da companhia de seguros Crédito y Caución, divulgada na quinta-feira, 7. A constituição de novas empresas mantém crescimento.

Os dados da Iberinform indicam, contudo, uma aceleração na conclusão de processos de insolvência, aumentando globalmente as insolvências apresentadas em 7%.

Insolvências requeridas até maio apresentam uma redução de 14% face ao período homólogo de 2017, mas um acelerar na conclusão de processos levou a aumento global de 7% nas insolvências, explicado pelo aumento no número de processos de insolvência concluidos (mais de 28%) face aos primeiros cinco meses de 2017. Contudo, os encerramentos com plano de insolvência também diminuíram 26,4%.

Nestes cinco meses foram concluídos 1.827 processos de insolvência, em comparação aos 1.426 alcançados em 2017.

Os distritos de Lisboa, Porto e Braga lideram o ranking de insolvências, com um total acumulado de 870, 676 e 230, respetivamente. Em comparação com 2017, a liderança cabe ao Porto, com um aumento de 17,6% no total de insolvências registado nos primeiros cinco meses do ano. Lisboa apresenta um aumento de 2,4% e Braga de 2,2%.

Até final de maio, mais de 68% dos distritos nacionais apresentaram aumentos no número de insolvências. Os aumentos mais notórios registam-se em Angra do Heroísmo (aumento de 450%), Beja (crescimento de 144,4%), Castelo Branco (mais 65,6%), Vila Real (mais 59,4%) e Guarda (aumento de 42,3%). Apenas sete distritos apresentam uma redução face ao ano passado, com a mais acentuada a registar-se na Horta (menos 80%), seguida do distrito de Viseu (menos 17,7%), Viana do Castelo (redução de 17,6%), Madeira (menos 13,8%), Leiria (menos 13,5%) e Évora (menos 5,6%).

Em termos setoriais, há decréscimos nos setores das Telecomunicações (-40%), Transportes (-8,5%) e Hotelaria e Restauração (-0,8%). Os aumentos mais significativos verificam-se na Indústria Extrativa (120%), Eletricidade, Gás, Água (44,4%), Agricultura, Caça e Pesca (34,3%), Comércio a Retalho e por Grosso (13,3% e 13,9%, respetivamente) e Comércio de Veículos (10,1%).

Constituição de novas empresas cresce desde 2016

A análise da Iberinform, fez saber ainda que a constituição de novas empresas está a crescer desde 2016 e a grande maioria dos distritos (72,7%) nacionais registam aumentos no número de novas empresas criadas até final de maio deste ano.

Nos primeiros cinco meses do ano foram constituídas 20.707 empresas, mais 11,9% que em igual período de 2017 e mais 19,5%, face a 2017. Apenas no mês de maio foram criadas 3.607 empresas, o que traduz um aumento de 2,3% em relação ao mês homólogo de 2017. Destes cinco meses, janeiro foi aquele que viu surgir mais projetos empresariais (5.186) seguido de março (4.321).

Lisboa tem o número mais significativo de constituições, com 7.158 novas empresas, valor que traduz um aumento de 16% face ao ano passado. O Porto surge na segunda posição, com 3.650 novas empresas e um aumento de 11,2%. O terceiro lugar é ocupado pelo distrito de Setúbal, com 1.531 novas constituições e um crescimento de 17%.

O maior aumento nas constituições nos primeiros cinco meses do ano pertence ao distrito da Guarda, que passou de 131, em 2017, para 174 constituições (+24,7%), em 2018.

Já os decréscimos mais significativos verificaram-se nos distritos da Horta (-65%), Portalegre (-32,2%) e Beja (-26,2%).

“Os setores com maior peso nas novas constituições são Outros Serviços (47,1%), Hotelaria e Restauração (12,1%) e Construção e Obras Públicas (9,7%). As atividades que mais peso perdem face a 2017 são Agricultura, Caça e Pesca (de 5,4% para 2,9%) e Comércio a Retalho (decresce de 9,4% para 8,3%). O setor de Outros Serviços ganha peso no total nacional com uma variação positiva de 2%. Os setores de Comércio de Veículos (3,5%), Eletricidade, Gás e Água (0,4%) e Indústria Extrativa (0,1%) não apresentam alteração no peso nacional face ao mesmo período de 2017”, de acordo com a Iberinform.