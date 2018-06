Peça para Negócio parodia ‘estado de coisas’ e estreia este sábado

Peça para Negócio é a proposta do coreógrafo Miguel Pereira para este sábado no Museu de Arte Contemporânea da Madeira (MUDAS). O espetáculo, que começa às 21h00, parodia o estado de coisas num projecto que envolve a companhia Rumo do Fumo e o Negócio Zé dos Bois e tem dramaturgia de Joclécio Moura.

Parodiar o estado de coisas é uma das premissas do Peça para Negócio que vai estar em exibição no Museu de Arte Contemporânea. Miguel Pereira, que já apresentou trabalhos no Brasil, Chile, Uruguai, apresenta-se a solo num espétaculo que trabalha ainda “as envolventes entre a obra, os mecanismos de criação, o criador, o público, o mercado artístico e as suas lógicas”.

O artista, que integra o Rumo do Fumo, é também professor convidado em estruturas nacionais e internacionais e tem colaborado enquanto intérprete com Filipa Francisco, Francisco Camacho e Vera Mantero.