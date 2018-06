Peão atravessa a rua e é acusado de homicídio por ter causado um acidente grave

Um peão português foi culpado de homicídio e condenado a um ano de prisão com pena suspensa após ter atravessado uma rua onde não havia passadeira e, na sequência da travessia, ter causado um grave acidente que vitimou um motociclista de 66 anos.

O acusado tinha acabado de recolher as placas de sinalização de trânsito da estrada onde se encontrava a trabalhar e, mesmo vendo o condutor a aproximar-se, pensou que este iria fazer uma travagem, o que acabou por não acontecer, segundo o “Diário de Notícias” (DN).

No acórdão do Tribunal da Relação do Porto, consultado pelo DN, pode ler-se: “Comete o crime de homicídio negligente o arguido/peão que, não obstante ver a cerca de cinco metros de si o ciclomotor, invade a faixa de rodagem por onde este circulava, não conseguindo o seu condutor, apesar de desviar-se para a esquerda, deixar de embater no peão, originando a queda do condutor, em consequência de cujas lesões veio a falecer”.