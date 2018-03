PDM do Funchal “pode lançar medidas impopulares mas é absolutamente necessário”

Com 21 anos, o Plano Diretor Municipal do Funchal (PDM) foi revisto e aprovado, este mês, em reunião de Câmara. O documento que vai agora ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal impõe a legalização das habitações de génese ilegal e inclui uma carta de riscos que vai proibir a construção em zonas de risco elevado.

Em declarações ao Económico Madeira Bruno Martins, vereador com o pelouro do ordenamento do território, diz que o atual PDM “é corajoso, pode lançar “algumas medidas impopulares, mas é absolutamente necessário”.

Entre as normativas passíveis de gerar descontentamento por parte da população, está a interdição à construção nas zonas de elevado risco como é o caso de algumas áreas nas Zonas Altas do Funchal, onde as construções alegadamente ilegais é um tema frequente de debate, e dos terrenos situados em arribas e escarpas.