PDM do Funchal aprovado com muitas críticas por parte do PSD

O novo Plano Director Municipal (PDM) do concelho do Funchal foi aprovado, esta segunda-feira, em reunião da Assembleia Municipal.

Os votos favoráveis da coligação Confiança e do CDS viabilizaram o PDM revisto que pode agora ser imediatamente implementado. PCP e PTP abstiveram-se e o PSD votou contra, com os deputados municipais social-democratas a tecerem duras críticas à forma como o processo foi conduzido pelo executivo autárquico liderado por Paulo Cafôfo.

Numa nota de imprensa, o PSD avança que o deputado municipal João Paulo Marques questionou o vereador com o pelouro do Ordenamento do Território e Planeamento sobre a legalização das casas nas zonas altas, tendo Bruno Martins não respondido.