PCP reivindica que contrato da Hotelaria seja aplicado ao Alojamento Local

O PCP reivindicou esta sexta-feira que aos trabalhadores do Alojamento Local seja aplicado o contrato em vigor na Hotelaria. O deputado Ricardo Lume alerta ainda para a necessidade de se combater a precariedade laboral que diz existir na hotelaria.

Após a reunião entre o PCP e o Sindicato da Hotelaria da Madeira o deputado comunista, Ricardo Lume, realçou que apesar dos bons tempos que se vive no setor da hotelaria vive-se numa Região onde “o lucro dos empresários do sector hoteleiro aumenta, mas a estabilidade laboral diminui”.

“Há grupos hoteleiros, que estão a recorrer a empresas de prestação de serviços”, denuncia. “Em alguns casos os trabalhadores são contactados para trabalhar com menos de 24 horas, vivem na incerteza se no dia seguinte têm trabalho, em que unidade hoteleira vão trabalhar e qual o seu horário”, reforça.

Outra reivindicação do PCP passa pela aplicação aos trabalhadores do Alojamento Local, que na Madeira já estão acima dos 700, do setor da Hotelaria.

Ricardo Lume diz que os trabalhadores do Alojamento Local está sujeito à lei geral do trabalho o que lhes coloca em “condições mais desfavoráveis” face ao setor da Hotelaria.