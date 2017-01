PCP quer entrada grátis nos museus aos domingos e feriados

Dezenas de militantes do PCP protestarem este domingo em frente ao Museu Soares dos Reis, no Porto, contra o incumprimento da lei constitucional que prevê a gratuitidade das visitas aos museus aos domingos e feriados de manhã.

“Esta proposta ainda não está concretizada e, neste domingo, se formos a um museu ou a um monumento nacional a sua entrada ainda não é gratuita e esta ação é para isto mesmo, é para lembrar da importância de concretizar aquela que foi a proposta que está aprovada em Orçamento do Estado deste ano”, afirma a deputada comunista Diana Ferreira.

A proposta apresentada pelo PCP para o Orçamento de Estado deste ano previa, a partir do dia 1 de janeiro, a reposição da gratuitidade da entrada nos museus e monumentos nacionais nos domingos e feriados, até às 14h00, para todos os cidadãos residentes em território nacional.

A deputada comunista Ana Mesquita explica que o objetivo da iniciativa é “assegurar que há um maior acesso de toda a gente ao património que é de todos e que merece ser cuidado, que merece ser conhecido”, tendo em conta que há muita gente que não tem dinheiro para visitar os museus e os monumentos nacionais.

Recorde-se que a proposta foi votada a 25 de novembro no Parlamento e aprovada com o voto favorável de todas as bancadas à exceção da do PS. A entrada nos museus aos domingos e feriados era gratuita até 2011, quando passou a ser paga por decisão do Governo PSD/CDS.