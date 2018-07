PCP quer comissão de inquérito para averiguar “clientelas” no negócio do lixo hospitalar

O PCP quer uma comissão de inquérito parlamentar para averiguar possíveis clientelas no negócio do lixo hospitalar. Em causa, diz o partido, estão os constantes adiamento na criação de uma unidade de tratamento térmico do lixo hospitalar. Os comunistas denunciam que a Madeira já perdeu fundos comunitários para este projeto e questiona “quem está a lucrar neste esbanjamento de dinheiros públicos”.

“Desde 2015 que este Governo Regional, que suspendeu um investimento que estava em andamento, promete uma solução alternativa que deveria permitir uma poupança de cerca de meio milhão de euros/ano”, reforça o partido.

O PCP face a estes adiamentos questiona o executivo madeirense sobre a quem “a serve este negócio do lixo, quem está a lucrar neste esbanjamento de dinheiros públicos, a quem dá fortuna o lixo, e que clientelas estão a ser servidas pelo Governo Regional”.