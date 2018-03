PCP propõe contribuição extra pelo lucro de empresas para Segurança Social

O grupo parlamentar do PCP apresentou hoje um projeto de lei no parlamento no qual propõe uma nova medida de financiamento do sistema da Segurança Social, através de uma contribuição complementar sobre os lucros das empresas.

“A proposta que o PCP apresenta é a efetiva alternativa que confirma que há soluções sem colocar em causa direitos para preservar o caráter público, universal e solidário da Segurança Social”, defendeu a deputada comunista Diana Ferreira, em conferência de imprensa, embora sem precisar o impacto económico da medida já que depende da evolução da economia e do número de trabalhadores com emprego, logo com contribuições para a Segurança Social.

Em causa está o pagamento por parte das empresas do valor diferencial entre as contribuições que já fazem correspondente ao “fator trabalho” (salários de funcionários) e o seu Valor Acrescentado Líquido (VAL), ou seja, os lucros gerados no ano anterior.