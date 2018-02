PCP Madeira exige eliminação das normas gravosas da legislação laboral

O PCP lançou esta terça-feira uma campanha, que se estende a todo o país, incluindo a Madeira, que tem como um dos objectivos a eliminação das normas gravosas da legislação laboral que foram sendo implementadas pelos diversos Governos da República.

A campanha pretende também mostrar a intervenção do PCP na defesa dos trabalhadores.

O deputado do PCP, Ricardo Lume, refere que esta campanha quer dar a conhecer “a nossa intervenção” na defesa de quem vive da sua força de trabalho.

“O objetivo desta campanha é demonstrar que é possível, defender repor e conquistar direitos”, acrescentou Ricardo Lume.

O PCP faz alusão que a intervenção do partido tem sido “fundamental” para a reposição de alguns direitos roubados pelo anterior governo PSD/CDS.

“É necessário ir mais longe, e impor a revogação das normas gravosas da legislação laboral”, defendem.

O partido diz que os governos do PS, PSD e CDS alterar a legislação do trabalho para pior em áreas como o “trabalho extraordinário, nos dias de férias, no direito à reforma, no apoio aos desempregados, nos horários”.

“Incluíram a norma da caducidade das Convenções Colectivas para por em causa que estão consagrados e permitir que haja condições laborais piores que a lei, pois também foi posto fim ao principio do tratamento mais favorável”, salienta.

Esta campanha vai prosseguir sendo que o partido refere que se impõe “a eliminação das normas gravosas” da legislação laboral.