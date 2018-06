PCP Madeira diz que PSD não tem respeitado períodos de auscultação dos parceiros em questões laborais

O PCP Madeira afirma que o PSD não tem respeitados os períodos de auscultação, fixado em 30 dias, para os sindicatos e entidade patronais, e comissões de trabalhadores, emitirem posição sobre legislação relativa ao mundo do trabalho. Matérias como os concursos da classe docente e o acréscimo do salário mínimos são algumas das situações denunciadas por Ricardo Lume, deputado comunista na Assembleia Legislativa da Madeira.

Ricardo Lume explica que a lei prevê que os parceiros sociais, como os sindicatos, entidades patronais, comissões de trabalhadores, têm um prazo de 30 dias para poder emitir pareceres sobre matérias antes que estas sejam discutidas em plenário, ou em situações de urgência, de 20 dias, conforme o que está previstos no artigo 473º do Código do Trabalho, mas que esses prazos não têm sido respeitados pelo PSD.

Assuntos como os concursos da classe docente, o acréscimo do salário mínimo, e ainda o Orçamento Regional, são apenas alguns do exemplos referidos por Ricardo Lume em que não foram respeitados os prazos previstos para auscultação dos parceiros sociais.