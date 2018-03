PCP Madeira alerta para precariedade no emprego

O PCP Madeira prosseguiu esta segunda-feira com a campanha nacional sob o tema ‘Valorizar os Trabalhadores’. Nesta iniciativa o partido alertou que a precariedade laboral é um flagelo que afeta milhares de trabalhadores na Região Autónoma.

“Na Região segundo dados estatísticos publicados recentemente mais de 19 mil trabalhadores têm vínculos precários ou seja 20% dos madeirenses que têm trabalho são precários”, referiu o deputado Ricardo Lume.

Ricardo Lume diz que os vínculos precários afectam principalmente os jovens.

“Em média um trabalhador com vínculo laboral precário recebe menos 30% a 40% de salário que um trabalhador com vínculo efectivo, assim como um trabalhador com contrato a prazo está mais vulnerável a ser confrontado com o desemprego”, explica.

O deputado do PCP Madeira esclarece que no último trimestre de 2017 “mais de 40% das novas inscrições no Instituto de Emprego foram trabalhadores que viram chegar ao fim o seu vínculo laboral não permanente”.

“Os dados que referimos não incluem os trabalhadores que estão a recibos verdes, pois somando esses trabalhadores o cenário é bem mais negro”, alerta Ricardo Lume.

Ricardo Lume diz que apesar do crescimento económico da Madeira o aumento do emprego está a ser feito “através de vínculos precários”.

“Impõe-se que a um posto de trabalho permanente corresponda um contrato de trabalho efectivo”, afirma Ricardo Lume. “Vínculos estáveis significam vida estável mais formação e experiência, assim como garantem uma economia mais avançada e produtiva”, realça.