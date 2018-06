PCP deverá viabilizar descida do imposto sobre os combustíveis

O Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) que se reflete no preço dos combustíveis deverá ser reduzido de acordo com aprovação no parlamento. E tudo, graças àquela que deverá ser a posição do PCP, transmitida esta tarde pelo deputado Bruno Dias no sentido de viabilizar as propostas. O voto favorável do PSD, já anunciado pelos sociais-democratas, deverá garantir a aprovação de alguns dos projetos em discussão.

Adicional ao ISP “só não terminará se BE e PCP não quiserem”

O CDS-PP vai propor que sejam votados, ainda hoje, os projetos de lei referentes à eliminação do adicional ao Imposto Sobre os Combustíveis (ISP), na Assembleia da República.