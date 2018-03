PCP critica recuo do PSD e BE no financiamento partidário e recusa depender do Estado

O secretário-geral do PCP criticou hoje o PSD e o BE por “darem o dito pelo não dito” na lei do financiamento partidário e defendeu que os partidos “devem fazer pela vida” e não depender do Estado.

“Do que se trata é saber se os partidos devem ou não fazer pela vida, recolhendo fundos, contribuições dos seus amigos e militantes ou, antes, viver à sombra do Estado”, afirmou Jerónimo de Sousa, intervindo num comício realizado na Aldeia de Paio Pires, no Seixal.

O secretário-geral comunista referiu-se à mudança de posição do PSD e do BE, no processo legislativo que levou sexta-feira à aprovação, apenas com uma alteração, do diploma sobre o financiamento partidário, que tinha sido vetado em janeiro.