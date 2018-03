PBBR tem nova sócia

A advogada Rita Roque Pinho foi promovida a sócia da sociedade de advogados PBBR, anunciou a firma esta segunda-feira, dia 26 de março, em comunicado. A ex-sócia responsável pelo Direito da Saúde na Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, dedica-se a essa área, ao Direito Comercial e Societário, ao Direito da Publicidade e às Fusões e Aquisições.

Segundo o escritório, a promoção insere-se “na prossecução da política de crescimento orgânico desta sociedade de advogados”. Rita Roque Pinho tem numa licenciatura em Direito pela Universidade Lusíada e duas pós-graduações: em Direito da Farmácia e do Medicamento, pelo Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito de Coimbra, e em Mercados, Instituições e Instrumentos Financeiros, pela Universidade Nova de Lisboa e Bolsa de Derivados do Porto.

Ainda este mês, a PBBR reforçou as áreas de Contencioso e Arbitragem, Corporate e M&A e Fiscal com três novas contratações: Pedro Sousa Uva, Gonçalo Martins e Sandra Nunes, pela mesma ordem. A aposta foi justificada com a necessidade de “captar talentos para as áreas core de negócio e também no crescimento sustentado da sociedade”.