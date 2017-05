“Paz social” em Portugal está a atrair investimento: vêm aí 300 milhões de euros da Turquia

Turismo, habitação e estaleiros navais: são estes os três principais setores em que empresários turcos estão a investir em Portugal em 2017.

A nova Associação Portuguesa de Cooperação com a Turquia – The Trade Connection Portuguese Turkish Network – vai apresentar esta segunda-feira, 10 de abril, os cerca de 300 milhões de euros de investimento direto turco em Portugal que será concretizado até ao final de 2017 através da sua mediação. Muito concentrado nos setores do turismo de luxo, da habitação e na reparação naval, os novos investimentos seguem-se à aquisição de vários terminais portuários por capitais turcos e representam o crescente interesse por Portugal de grupos empresariais daquele país.

“Estamos a trabalhar com investidores de longo prazo que encontram em Portugal um ativo que os turcos atualmente valorizam muito: a paz social”, disse João Pestana Dias, CEO da The Trade Connection – a forma como a nova associação quer ser conhecida, em comunicado. A apresentação dos investimentos será feita num almoço-conferência no Corinthia Hotel Lisbon, a partir das 12:30, o qual será presidido pelo embaixador da Turquia em Portugal, Hasan Gögüs.