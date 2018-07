Pausa na guerra comercial leva Wall Street ao ‘verde’. Twitter contraria e cai 5,47%

A bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão desta segunda-feira, dia 9 de julho, a negociar em terreno positivo. Entre os três principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones soma 1,31%, para 24.776,59 pontos, e, na mesma linha, o financeiro S&P 500 avança 0,89%, para 2.784,28 pontos. Também o tecnológico Nasdaq valoriza 0,88%, para 7.756,20 pontos, enquanto o Russell 2000 ganha 0,63%, para 1.704,74 pontos.

Ainda a ‘digerir’ os acontecimentos do último fim de semana, o Twitter tomba 5,47%, para 44,10 dólares. Segundo noticiou o jornal norte-americano “The Washington Post“, a rede social suspendeu mais de 70 milhões de contas suspeitas de propagar informações falsas em apenas dois meses.

A caça à conta falsa surgiu no âmbito da luta desta plataforma contra as atividades criminosas. A imprensa local deu ainda conta de que a média de suspensões de contas supera o milhão por dia, sendo que o pico acontece em meados de maio, quando mais de 13 milhões de contas suspeitas foram suspensas numa única semana.

“Sem grandes desenvolvimentos em torno da ‘guerra comercial’, os investidores preparam-se para mais uma earnings season a começar na sexta-feira. No Reino Unido a crise política continua, desta feita com a saída de Boris Johnson do governo de Theresa May. A libra, que até estava a ter uma sessão positiva, acabou por depreciar face ao dólar“, explica Ramiro Loureiro, Mtrader do Millennium Investment Banking.