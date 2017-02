Paulo Macedo vai “cumprir” plano de capitalização de Domingues para a Caixa

Paulo Macedo vai cumprir os compromissos do plano de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) definidos pela anterior administração de António Domingues. Dois dias depois de assumir funções como CEO da Caixa, Macedo reforçou a necessidade de cumprir com o que foi estabelecido com Bruxelas.

“Há claramente que cumprir aquilo com que nos comprometemos junto da Direção Geral da Concorrência (DGComp) e cumprir com o plano porque há o objetivo de trazer maior solidez há Caixa mas também há coisas que teriam de ser feitas de qualquer maneira”, afirmou Paulo Macedo à margem da visita à agência das Amoreiras, em Lisboa.

“Há um compromisso estabelecido e não faz sentido que as sucessivas administrações estejam sempre a alterar os compromissos do Estado”, acrescentou o novo líder do banco público.