Paulo Macedo obrigado a afastar-se do BCP

O Banco Central Europeu (BCE) não recua e Paulo Macedo terá mesmo de cortar o vínculo que mantém com o BCP há mais de 23 anos, noticia o Jornal de Negócios esta sexta-feira. A exigência do BCE para que Paulo Macedo assuma a liderança da Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi contestada pelo gestor, mas o supervisor não abre mão do seu afastamento, garantindo assim que não há conflito de interesses.

O ex-ministro da Saúde queria continuar a integrar os quadros do BCP, mesmo sendo presidente da CGD e defendeu junto do BCE que não desempenha funções no banco. Depois de ter integrado o Governo de Pedro Passos Coelho, Paulo Macedo regressou ao BCP em outubro de 2015 como consultor da administração.

Menos de um ano depois, o gestor foi nomeado para administrador executivo da seguradora Ocidental Vida. Esta é a primeira vez que Paulo Macedo deixará os quadros do BCP para desempenhar funções públicas sem possibilidade de regresso. O gestor tinha já abandonado temporariamente o banco duas vezes. A primeira para liderar a Direção-Geral de Impostos, entre 2004 e 2007, e a segunda, em 2011, para exercer funções como ministro da Saúde.