Paulo Macedo: “Capitalização e reestruturação da Caixa é uma grande oportunidade”

Paulo Macedo assumiu hoje funções como presidente-executivo da Caixa Geral de Depósitos e escreveu uma carta aos colaboradores a que o Jornal Económico teve acesso.

Na carta assinada pelo CEO e pelo Chairman Rui Vilar, a liderança da CGD assume que o banco “atravessa – como todo o sistema bancário português – um período desafiante e tem que se ajustar e reposicionar rapidamente para fazer face às novas tendências de evolução do negócio bancário na Europa”.

E como tal “a capitalização e reestruturação da Caixa é uma grande oportunidade que nos é dada – a todos – de colaborar nesse processo de relançamento da instituição, como uma referência no financiamento da economia nacional” escrevem o CEO e o Chairman da CGD.

“Mas é também uma grande responsabilidade, porque o País está a realizar um investimento elevado na Caixa, numa época de recursos mais escassos, e exigirá justamente que o mesmo seja bem aplicado e, se falharmos, dificilmente nos será dada outra oportunidade equivalente”, dizem numa alusão ao aumento de capital da CGD. O reforço de capital da Caixa Geral de Depósitos (CGD) ascenderá a 5.160 milhões de euros, dos quais parte (primeira fase da recapitalização) já está feita no valor 1.445 milhões de euros, através da conversão em capital de 945 milhões de euros (e respetivos juros) dos instrumentos de capital contingentes (CoCos) subscritos pelo Estado em 2012 e de 500 milhões de euros respeitante à passagem para a CGD das ações da sociedade Parcaixa. falta portanto fazer o aumento de capital em dinheiro de 2,7 mil milhões de euros e mil milhões de emissão de dívida subordinada (que estava prevista fazer em duas tranches).

“No momento em que o Conselho de Administração e a Comissão Executiva iniciam funções, queremos dedicar as primeiras palavras a todos os colaboradores, no sentido de expressar a ambição e a determinação na principal tarefa a que nos propomos: construir convosco o futuro de uma Caixa Geral de Depósitos sólida, rentável geradora de confiança para as empresas e as famílias”, escreve a presidência da CGD.

Os novos líderes do banco público começam a carta por dizer que a “Caixa é um banco líder no panorama bancário Português, com uma marca forte e uma grande equipa”.

A equipa de gestão que já está em funções são sete administradores executivos, liderada por Paulo Macedo, mas composta ainda por Francisco Cary, José de Brito, Maria João Carioca, José João Guilherme, Nuno Martins e João Tudela Martins.

Irão ser ainda nomeados mais oito administradores não executivos, que aguardam a avaliação do BCE, o que em conjunto com Rui Vilar prefaz um total de nove administradores não executivos, numa lista de 16 administradores.

A administração da CGD, no nome dos dois presidentes executivo e não executivo, referem na carta de boas vindas que “a ambição que temos pela frente é elevada e requer um grande envolvimento de todos, para conseguirmos atingir os objetivos propostos de melhor eficiência, menos risco e maior rentabilidade”.

“É por isso tempo de executar, de agir, de trabalhar e de focarmos toda a energia na concretização da recapitalização e reestruturação da nossa instituição, mas também na melhoria dos serviços aos nossos clientes e na criação de valor, permitindo-nos encarar o futuro com otimismo e confiança”, refere o documento.

Por fim dizem que é preciso “manifestar a nossa firme convicção de que todos, em conjunto, saberemos dar uma resposta efetiva ao que nos é exigido pelo país, tributário primeiro de todo o nosso esforço, numa instituição que a todos pertence e para todos terá que focar os seus esforços e a sua dedicação sem limites ou hesitações”.

“Estamos certos que cada um de nós saberá honrar o passado da CGD, contribuindo de forma determinante, para o cumprimento da sua missão e dos objetivos fundamentais que o futuro nos exige. E estamos certos que, em conjunto, conseguiremos”, concluem.

O plano de recapitalização da CGD que foi divulgado nos jornais prevê o registo de cerca de 3,4 mil milhões de euros de imparidades que serão constituídas nas contas de 2016 que ainda não estão fechadas. Cerca de 2.000 milhões são imparidades para crédito, mas há uma parte que é para imparidades (perdas) com imóveis, participações financeiras em empresas, e participações em fundos de reestruturação.