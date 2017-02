Paulo Macedo: “A Caixa recorreu daquilo que defende que deve ser reserva”

A administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) recorreu da decisão do Tribunal da Relação que obrigada à divulgação aos deputados da comissão parlamentar de inquérito da lista de maiores créditos concedidos pelo banco estatal. Para o novo CEO da Caixa não se trata de uma recusa mas sim de um recurso por considerarem que essa informação merece reserva.

“O que a Caixa fez foi recorrer de uma decisão que não lhe pareceu adequada. É uma situação normalíssima no sentido de estar a seguir todos os trâmites legais”, afirmou Paulo Macedo, o novo CEO da CGD, à margem de uma vista ao balcão das Amoreiras, em Lisboa.

O líder do banco público reforçou que “não há qualquer recusa, há um recurso, de acordo com o que está previsto na lei, para defender aquilo que não só a Caixa mas também os reguladores devem ser a reserva”.

No dia anterior, os reguladores – Banco de Portugal e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – demonstraram-se disponíveis para serem ouvidos pelo Tribunal da Relação. Ambas as instiuições defendem também a reserva da prestação dessa informação aos deputados.