Paulino Ascensão eleito coordenador regional do BE Madeira

A convenção do BE Madeira elegeu Paulino Ascensão como o novo coordenador regional do partido com 114 votos contra os 66 votos de Roberto Almada. A moção de Paulino Ascensão foi aprovada com 61 votos contra os 21 da de Roberto Almada.

Paulino Ascensão referiu que “não vão existir mudanças” na autonomia do BE Madeira. O agora coordenador regional do partido diz que é preciso encontrar propostas que marquem a agenda e que a direção do partido na Região Autónoma será um colectivo que não pode ficar dependente de uma pessoa.

O eleito coordenador regional do BE Madeira expressou a sua gratidão e responsabilidade pelo voto de confiança demonstrado na convenção. “Espero levar este barco mais à frente”, realçou.