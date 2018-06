Paulino Ascensão apoia moção subscrita por Catarina Martins na convenção nacional do BE

O coordenador regional do BE Madeira, Paulino Ascensão, subscreveu o seu apoio a uma moção que inclui a coordenadora do partido a nível nacional, Catarina Martins, o líder parlamentar, Pedro Filipe Soares e a eurodeputada, Marisa Matias, que pede um reforço eleitoral dos bloquistas madeirenses nas eleições regionais de modo a “garantir uma verdadeira alternativa política na Região Autónoma”.

A moção subscrita por Catarina Martins acredita que o crescimento do BE “pode garantir uma verdadeira alternativa política na Madeira” tendo em conta o enfraquecimento do PSD e ainda uma candidatura do PS, com Paulo Cafôfo, que é “estritamente partidária e cujo programa se alinha com os interesses económicos dominantes”.

Sobre o documento Paulino Ascensão diz que “vai de encontro à estratégia que foi aprovada na conveção regional de março do BE Madeira” acrescentando que esta moção “deverá merecer o apoio dos bloquistas madeirenses empenhados em afirmar o papel do BE na política regional”.