Paulino Ascensão afirma que Governo Regional protege interesse do ‘dono da Madeira’ na operação ferry

Para o coordenador regional do BE, Paulino Ascensão, a operação do ferry “não é viável” e que o processo conduzido pelo Governo Regional visou proteger os interesses do ‘dono da Madeira’ e não os das populações.

As condições restritivas no transporte de carga, e as elevadas taxas portuárias, foram factores que no entender de Paulino Ascensão “desincentivaram qualquer potencial interessado a apresentar proposta” para o ferry e com isso “protegeu o operador que domina o transporte de carga contentorizada entre a Madeira e o Continente”.

“A carga é fundamental para a viabilidade do ferry pois não é afetada pela sazonalidade. Depois de conhecido o vencedor desejado do concurso, as taxas portuárias foram reduzidas pelo Governo Regional”, afirma o bloquista.