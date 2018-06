Patrocinadores da seleção já sabem quanto lhes pode valer o Mundial: 75 milhões já estão garantidos

Os principais patrocinadores da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) têm garantido um encaixe financeiro de 75 milhões de euros só pela presença da seleção nacional no Campeonato do Mundo de 2018, segundo uma análise da Cision Portugal, que será divulgada esta segunda-feira, 11 de junho, e a que o Jornal Económico teve acesso.

Este encaixe, segundo a consultora especialista em monitorização e análise de media, pode aumentar substancialmente, subindo para 120 milhões de euros, mas só no caso de Cristiano Ronaldo e companhia vencerem a competição da FIFA. Este valor é o retorno mediático calculado para Galp, Sagres, Meo, Continente, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Nike, Novo Banco e Samsung (patrocinadores oficiais da FPF no Mundial’ 2018).

A estimativa da Cision Portugal revelou que os sponsors têm garantido, à partida, um retorno de 75 milhões, mesmo que a equipa das quinas seja eliminada da competição logo na primeira fase, a fase de grupos. Caso a seleção portuguesase apure para os oitavos-de-final – fase de eliminatórias -, o valor sobe para 85 milhões. A saída de cena do conjunto orientado por Fernando Santos nos quartos-de-final renderia 98 milhões de euros aos oito patrocinadores da FPF.

Num cenário de eliminação nas meias-finais, os patrocinadores poderão encaixar 103 milhões de euros, um valor que cresceria para os 112 milhões com uma presença na final do Mundial.

A consagração de Portugal como campeão do mundo representaria um retorno mediático na ordem dos 120 milhões de euros às principais marcas que apoiam a seleção.

Fase do Mundial Retorno para patrocinadores Eliminação na Fase de Grupos 75 milhões de euros Eliminação nos Oitavos-de-final 85 milhões de euros Eliminação nos quartos de final 98 milhões de euros Eliminação nas meias finais 103 milhões de euros Eliminação na final 112 milhões de euros Campeão do mundo 120 milhões de euros

Fonte: Cision Portugal

A expetativa de retorno dos principais patrocinadores da Seleção Nacional no Mundial 2018 é idêntico ao valor alcançado no Campeonato da Europa de 2016, em França, quando a seleção nacional venceu o título de campeão da Europa e garantiu aos patrocinadores de então um retorno da ordem dos 115 milhões de euros.

Para chegar a estes valores, a Cision Portugal previu o impacto da participação de Portugal na prova da FIFA entre o dia 1 de junho e o dia 31 de julho. E para avaliar o retorno mediático, a consultora quantificou o tempo, ou o espaço, de exposição que as marcas têm, ou terão, na comunicação social e em espaço editorial ao longo destes dias.

“Essa exposição é avaliada com base no custo das tabelas publicitárias de cada meio, ou seja, fazendo a equivalência ao que as marcas teriam de pagar para ter a mesma exposição através de inserções publicitárias nesses meios”, explica a consultora.

A previsão baseou-se também “no acompanhamento sistemático do retorno mediático destas marcas nos Mundiais de 2006, 2010 e 2014 e nos Europeus de 2008, 2012 e 2016”.

Estes valores a que a Cision Portugal chegou poderão mesmo aumentar, uma vez que a previsão não incluiu o patrocínio da chinesa Leader CF à FPF, anunciado na quinta-feira, 7 de junho – sete dias antes do inicio do Mundial da Rússia.

A LeaderCF é uma empresa de informação financeira online, criada em 2013, cuja negociação do patrocínio à FPF deveu-se à mediação da China Sports Media. A ligação à LeaderCF tem o objetivo de ajudar o organismo máximo do futebol português a entrar no mercado chinês, fez saber a FPF.

A LeaderCF é a terceira empresa chinesa a patrocinar a Seleção Nacional, sucedendo às multinacionais Mentholatum e Eastroc, o que vem atestar a popularidade da Seleção Nacional no continente asiático.