Patrão da Jerónimo Martins aprova aumento do salário mínimo acima dos 600 euros

O número um do grupo Jerónimo Martins, Alexandre Soares dos Santos, revelou ao “Expresso” que concorda com a subida do salário acima dos 600 euros já para 2019, notícia a publicação. “O empresário diz que o aumento do rendimento das famílias é positivo” e que “a economia portuguesa aguenta”.

A notícia informa ainda que Alexandre Soares dos Santos admite, no entanto, que a subida da renumeração-base que suporta os salários deve ser acompanhada de medidas que combatam o absentismo dos trabalhadores e que sejam complementadas com políticas que fomentem o aumento da produtividade. E do lado do Estado, alerta para a necessidade de “uma política fiscal competitiva para as empresas e para os cidadãos”.

O aumento do salário mínimo não está isento de discórdia, nomeadamente no seio da indústria têxtil. António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal propôs o aumento do salário o que motivou Paulo Melo, presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), a pedir esclarecimentos.