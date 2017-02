Passos prevê que 2017 seja o ano do “desgaste” da geringonça

O presidente do PSD reuniu-se com os líderes distritais na sede do PSD para preparar as eleições autárquicas e alertou que 2017 é um ano politicamente intenso em que a maioria governativa vai apresentar “sinais de desgaste “, informa hoje o Observador.

Para Passos Coelho, parte deste desgaste resulta de “um jogo tático” induzido pela aproximação das autárquicas, mas “não só”.

Perante os líderes distritais, Passos Coelho disse acreditar que este ano a “geringonça” será “colocada à prova” já que o acordo inicial dos partidos que apoiam o Governo foi-se esgotando, fazendo o aviso que tem repetido desde que o PSD anunciou o chumbo da redução da TSU: “Não aceitamos que o PS olhe para o PSD como muleta.” Passos antecipou que só há dois caminhos que permitem a sobrevivência da geringonça: ou o PS caminha para um terreno mais radical ou PCP e Bloco de Esquerda afastam-se dos seus valores políticos.