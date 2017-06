Passos diz que nomeação de Lacerda Machado para TAP é “pouca vergonha”

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, afirmou ontem que a nomeação de Diogo Lacerda Machado para a administração da TAP é uma “pouca vergonha”, dado que o advogado, amigo pessoal do primeiro-ministro António Costa, foi o representante do Governo nas negociações para a reversão da privatização da companhia aérea.

“Isto é uma pouca vergonha, não tem outra classificação. E fica tão mal a quem nomeia como a quem aceita”, disse Passos Coelho na convenção autárquica do PSD de Viseu, segundo a Lusa.

“O mesmo homem que andou a negociar a reversão da TAP parece que vai ser nomeado administrador da TAP pelo Estado. É uma coisa extraordinária. Tudo isto se faz esperando que ninguém diga nada”, acrescentou.