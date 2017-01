Passos Coelho travou apoio a Cristas em Lisboa

Este facto, a que se juntou a questão de Passos ter assumido publicamente essa rutura sem antes falar com a sua antiga ministra, terá esfriado muito as relações entre os presidentes dos dois partidos, ao ponto de Cristas ter tomado a iniciativa de questionar diretamente Passos, lamentando que este não lhe tenha dado uma palavra antes de anunciar que em Lisboa iria cada um para o seu lado.

Apesar de Passos ter assumido que o PSD terá um candidato próprio em Lisboa, esse candidato ainda não está definido. A aposta mais recente do líder social-democrata, conforme noticiado pelo Jornal Económico, foi o independente José Eduardo Moniz, com quem o coordenador autárquico do PSD manteve contactos. No entanto, o ex-diretor da RTP e da TVI, e atual dirigente do Benfica, acabou por recusar.

O processo de Lisboa está a ser conduzido pela direção do PSD e acompanhado pela distrital, mas a concelhia, dirigida por Mauro Xavier, não quer ser confrontada com factos consumados. Por essa razão, e enquanto assiste ao desfiar de nomes, Xavier voltou esta semana a desafiar José Eduardo Martins para que se disponibilize para disputar a principal autarquia do país. O ex-deputado e antigo secretário de Estado está a coordenar a elaboração de um programa eleitoral para Lisboa, a pedido da concelhia, mas tem recusado sempre as abordagens para ser candidato.