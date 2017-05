Passos Coelho não se demite se tiver um mau resultado nas autárquicas

“Ninguém esperará que eu invoque o resultado das autárquicas para abandonar o PSD”, disse ontem Pedro Passos Coelho, líder da oposição, numa entrevista à SIC, acrescentando que os “resultados não vão fazer com que me demita”..

Essas eleições “têm um significado local e não nacional”, diz o líder o PSD.

O líder social-democrata diz ainda que “prefiro que o Governo tenha atingido a meta do défice e atingido um défice 2,1%, ainda que com medidas extraordinárias do lado da receita e não só, do que se o país tivesse falhado a meta do défice”. Passos Coelho recorda que foi com “medidas extraordinárias, irrepetíveis, e que terão custos para o futuro”. O líder do maior partido da oposição e ex-primeiro ministro lembrou o efeito do PERES e da reavaliação de activos, bem como do corte no investimento público “o mais baixo da história”, na determinação do défice público.