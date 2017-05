Passos Coelho diz que partidos de esquerda consideram “acessório o que é fundamental”

O presidente do PSD afirmou hoje que o Governo vive no essencial do “compromisso mínimo” com o BE e o PCP, que consideram “pouco relevante aquilo que é fundamental”, referindo-se ao facto de o Estado financiar-se a um preço mais alto do que os juros que estipulou para o empréstimo a 30 anos que o Fundo de Resolução tem de pagar ao Estado.

No seu discurso para os estudantes, o líder do PSD falou sobre a venda do Novo Banco e os custos que vai representar para os portugueses devido ao “perdão” da dívida ao Fundo de Resolução concedido pelo Governo ao sistema bancário. O presidente do partido que lidera a oposição referia-se ao alargamento das maturidades dos empréstimos que o Estado concedeu ao Fundo e Resolução para as resoluções do BES e do Banif.

A maturidade dos empréstimos concedidos ao Fundo de Resolução para financiamento das medidas de resolução do BES e do BANIF foi alargada até dezembro de 2046. Nessas alterações ficaram estipulados os juros a pagar ao longo dos 30 anos. Os juros para o empréstimo que financiou a Resolução do BES são de 2% até 2021; os juros do empréstimo, no âmbito da Resolução do Banif, são de 1,38% até 2020. A partir daí os juros são indexados às Obrigações do Tesouro a 5 anos.