Passos Coelho despede-se do Parlamento esta quarta-feira e será recebido por Ferro Rodrigues

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, recebe o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, na quarta-feira, no seu último dia no parlamento como deputado.

“Tenho muito gosto em receber o dr. Pedro Passos Coelho”, afirmou Ferro Rodrigues, numa declaração à agência Lusa, através do seu gabinete.

O encontro está previsto para as 14h45 na sala de visitas do presidente da Assembleia, antes do último dia de trabalhos parlamentares em que Passos Coelho participa como deputado do PSD.