Passos Coelho defende que PSD será sempre partido “relevantíssimo”

No jantar de Natal do grupo parlamentar do PSD, que será o último sob a sua liderança, Pedro Passos Coelho fez questão de deixar uma palavra sobre o futuro do partido, que, a 13 de janeiro, escolherá um novo presidente entre Rui Rio e Pedro Santana Lopes.

“Estou convencido de que o PSD será sempre um partido relevantíssimo, porque foi sempre um partido que, independentemente das suas lideranças, conseguiu pressentir o futuro para o país”, afirmou.

“Isso fará do PSD, em qualquer consulado, um partido que é importante no nosso xadrez político”, acrescentou, dizendo ter tido “uma enorme honra” em liderar o partido durante quase oito anos.