Passos Coelho admite que “gostaria muito de voltar ao Governo”

O ex-primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho admitiu este domingo que “gostaria muito de voltar ao Governo”, mas com “melhores condições” do que aquelas que encontrou em 2011. O dirigente social-democrata critica a atual ação do Governo dizendo que António Costa quer “andar depressa de mais”.

De visita a Barcelos para um almoço com empresários locais, Passos Coelho acusou o Governo de não aprender com os erros e de “pensar que há mais coisas a reverter”. O social-democrata deixa o alerta de que as opções económicas tomadas por António Costa vão “destruir valor” e deixar o país pior do que aquele que encontrou há cinco anos, altura em que o país se preparava para enfrentar a troika.

“O atual Governo limita-se a gerir o que está, ou pior, a reverter as reformas estruturais que foram feitas”, terá dito Passos Coelho, citado pelo Jornal de Notícias.