Passos Coelho abandona o Parlamento. A segunda despedida será definitiva?

Hoje é o último dia de Pedro Passos Coelho na Assembleia da República (AR). O antigo primeiro-ministro e ex-presidente do PSD renunciou ao mandato de deputado e, a partir de hoje, cessa a atividade parlamentar. Em dia de despedida, Passos Coelho será recebido pelo presidente da AR, Eduardo Ferro Rodrigues, por volta das 14h45m, no respetivo gabinete. Apenas escassos minutos antes do início do debate quinzenal com o primeiro-ministro António Costa, em reunião plenária.

Esta não será a primeira vez que Passos Coelho se despede da AR. A sua carreira política teve início em 1978, quando se filiou na JSD. Ao longo da década de 1980 chegou à vice-presidência e depois à presidência da JSD, até ser eleito deputado à AR pela primeira vez, em 1991. Figura em ascensão, desempenhou as funções de vice-presidente e porta-voz do PSD. Mais tarde, em 1997, candidatou-se à presidência da Câmara Municipal da Amadora, mas perdeu. Exerceu o mandato de vereador sem pelouro, entre 1997 e 2001, mas entretanto saiu da AR em 1999 e não voltou a integrar as listas de candidatos a deputados nas eleições legislativas do mesmo ano.

Enquanto o PS de António Guterres falhava a maioria absoluta por um deputado, em 1999, Passos Coelho fazia assim a sua primeira despedida da AR e da atividade política a tempo inteiro. Data de 2001, aliás, a conclusão da sua licenciatura em Economia, na Universidade Lusíada de Lisboa. Nessa altura, Passos Coelho tornou-se consultor da Tecnoforma, entre outras atividades profissionais. A passagem pela Tecnoforma viria a revelar-se a grande mancha no seu currículo, abalando o exercício do mandato de primeiro-ministro (2011-2015), embora não tenha sido acusado de qualquer crime. Já em meados de 2004 foi trabalhar para o grupo Fomentinvest, presidido então por Ângelo Correia, por muitos considerado como o “padrinho político” de Passos Coelho.

Liderar a oposição sem assento parlamentar

Após uma primeira tentativa falhada em 2008, Passos Coelho regressou à política ativa (ou a tempo inteiro) pela porta grande, em 2010, ao ser eleito presidente do PSD. Liderou o partido em circunstâncias difíceis, na medida em que não dispunha de assento na AR, enquanto negociava as sucessivas revisões do Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC) apresentadas pelo Governo de José Sócrates. À quarta revisão, disse que não, alinhando com os restantes partidos da oposição (incluindo o BE e o PCP) e derrubando assim o Governo do PS. Em situação de pré-bancarrota, o país via-se obrigado a recorrer a ajuda externa. O PSD venceu as eleições legislativas e Passos Coelho assumiu o cargo de primeiro-ministro, condicionado por um programa de austeridade imposto pelos credores (e que o próprio chegou a dizer que deveria ir “mais além” em determinadas matérias).

Passos Coelho só voltaria a assumir o mandato de deputado à AR no final de 2015, quando o seu segundo Governo (em coligação com o CDS-PP) foi derrubado por uma maioria de esquerda (a denominada “geringonça” que sustenta o atual Governo do PS, liderado por António Costa). A forma como ganhou as eleições legislativas em 2015, sendo reeleito primeiro-ministro, para logo depois ser derrubado por uma solução governativa inédita na cena política nacional, parece nunca ter sido inteiramente digerida por Passos Coelho. O qual, aliás, nunca acreditou que a “geringonça” sobrevivesse até ao final da legislatura. De volta à AR como deputado, cerca de 16 anos depois da primeira despedida, Passos Coelho pareceu sempre algo inadaptado ou inconformado (uma espécie de “primeiro-ministro no exílio”, como muitos ironizaram), tendo adotado uma estratégia política que viria a fracassar: o mitológico “diabo” não apareceu, pelo contrário.

Da política para o ensino superior e um partido em alvoroço

O antigo primeiro-ministro acabou por não se recandidatar à liderança do PSD, após um mau resultado nas eleições autárquicas de 1 de outubro de 2017. É desde essa altura que se vive uma fase de transição no PSD, à espera de um novo líder, Rui Rio, que só foi empossado há duas semanas (em suma, quase cinco meses de intervalo na oposição ao Governo, tratando-se do partido com mais deputados na AR). E ainda por cima gerou-se um turbilhão de conflituosidade interna logo na primeira semana de liderança de Rio. Ao qual Passos Coelho vai assistir a partir de fora, com relativa distância, embora já tenha avisado que não abdica do direito a ter opinião e expressá-la.

A segunda despedida da política a tempo inteiro será definitiva? Como diria Pedro Santana Lopes, “nunca se sabe o que a vida nos traz”. Para já, Passos Coelho está a escrever um livro sobre os tempos da “troika” e tenciona dar aulas em várias universidades. Também poderá regressar ao mundo empresarial, recrutado por uma das quatro maiores empresas de auditoria e consultoria que operam em Portugal, ou empresas da área industrial com enfoque nas exportações, como o Jornal Económico antecipou no final de janeiro. Mas para saber se mantém ou não ambições políticas, importa atentar no seguinte detalhe: Passos Coelho vai desligar-se da esfera mediática, ou tornar-se comentador político na televisão e nos jornais?