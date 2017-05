Passos acusa Governo de travar nomeações para o Conselho de Finanças Públicas “por vingança”

O líder social democrata acusa o Executivo socialista de travar nomeações para o Conselho de Finanças Públicas. “Duas instituições independentes, o Banco de Portugal e o Tribunal de Contas, propuseram ao Governo a primeira leva de substituições para o Conselho de Finanças Públicas, e o Governo como não gostou da apreciação que este Conselho fez das contas do Estado, rejeitou sem justificar”, denuncia Pedro Passos Coelho.

O Governo convive mal com as críticas do Conselho de Finanças Públicas, é esta a mensagem do líder do PSD.

Passos Coelho diz ainda que a única iniciativa que este Governo teve “foi reverter reformas estruturais importantes que se tinham feito”, acrescentado que “Portugal permanece adiado”.