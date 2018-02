Passivo da Sporting SAD desce 40 milhões de euros no primeiro trimestre

A Sporting SAD anunciou os resultados do primeiro semestre da época desportiva de 2017/18 onde registou um volume de negócios de 81.609 milhares de euros, “situação esta suportada pela participação na fase de grupos da UEFA Champions League, após passagem da eliminatória de play-off e pela venda de direitos desportivos, nomeadamente do seu capitão Adrien Silva”, anunciou a Sporting SAD à CMVM.

“Este volume de negócios”, de acordo com o comunicado da Sporting SAD, “permitiu atingir um resultado positivo no período de 10.100 milhares de euros. Adicionalmente, destacamos a redução do passivo total em 40.426 milhares de euros e a redução da dívida bancária em 16.729 milhares de euros”.

Relativamente à posição financeira (Balanço) importa destacar a manutenção dos Capitais Próprios positivos à data de 31 de Dezembro de 2017, no montante de 16.468 milhares de euros. Ainda em termos de balanço, a Sporting SAD dá “nota para a redução do passivo em 40.426 milhares de euros. Esta redução deve-se essencialmente ao reembolso de dívida bancária no montante de 16.729 milhares de euros, redução de provisões no montante de 9.590 milhares de euros e de fornecedores em 12.893 milhares de euros”.