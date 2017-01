Passes da Carris e Metro: descontos para crianças e idosos a partir de quarta

Crianças e idosos em Lisboa serão beneficiados nos passes da Carris e Metro a partir de quarta, 1 de fevereiro. A gratuitidade dos passes abrangerá crianças até aos 12 anos e os idosos terão descontos.

“A partir de 1 de fevereiro, as crianças dos quatro e os 12 anos (inclusive) têm direito a transporte gratuito na Carris e no Metro, desde que sejam titulares do cartão Lisboa Viva com perfil criança”, esclarece nota divulgada no site da Carris, o que confirma o que tinha já sido anunciado pelo autarca de Lisboa.

A empresa divulga, em outra nota, que os portadores do Navegante Urbano, com mais de 65 anos, terá um desconto de 60% no passe, podendo”viajar na Carris, Metro e área urbana da CP, por apenas 14,50 euros”.