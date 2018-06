Parvalorem emite mil milhões em papel comercial com garantia do Estado

A Parvalorem, que ficou com ativos do BPN, nomedamente o Banco Efisa que está em processo de venda, anunciou um Programa de Emissões de Papel Comercial no montante de mil milhões de euros com garantia do Estado.

“O Programa respeita à emissão de valores mobiliários representativos de dívida de prazo igual ou inferior a 397 dias (Papel Comercial)” avança a emitente na nota informativa do Programa.

O montante mínimo e máximo de cada emissão vai de 25 milhões de euros, sempre em múltiplos de cinco milhões até a um máximo de 1.000 milhões.