Partilha de carros elétricos da Hertz chega hoje a Cascais

A partilha de carros (‘carsharing’) elétricos chega hoje ao concelho de Cascais, através de uma parceira entre a Hertz, empresa de aluguer de automóveis, e a ‘start-up’ portuguesa Mobiag.

“A Hertz em Portugal associa-se à ‘start-up’ portuguesa Mobiag e lança este projeto de ‘carsharing’, alargando o seu serviço a Cascais a partir de dia 28 de março, com dois novos pontos de rede”, explica um comunicado da Hertz.

Segundo o mesmo documento, o serviço ‘Hertz 24/7 City’ permite aos utilizadores alugar de forma simples e ao minuto, via ‘app’ uma das viaturas da frota 100% elétrica.

Este serviço passa a estar disponível em Cascais depois de ter entrado em funcionamento nos concelhos vizinhos de Lisboa e de Oeiras.

“A frota de viaturas 100% elétricas está também a ser reforçada com o objetivo de proporcionar uma opção de ‘carsharing’ portuguesa em parceria com uma ‘start-up’ tecnológica, que represente uma alternativa simples, económica e inteligente para a mobilidade urbana, e responda às evoluções tecnológicas e às crescentes preocupações ambientais”, avança o mesmo comunicado.

De acordo com o mesmo documento, a expansão da ‘Hertz 24/7 City’ para o concelho de Cascais integra-se no Projeto MobiCascais, plataforma de mobilidade integrada destinada a residentes, trabalhadores e visitantes daquele concelho.

Os novos pontos de rede estarão situados em pleno centro de Cascais, na Alameda Duquesa de Palmela, e no Estoril, na Av. Marginal em frente ao Casino, cada um com duas viaturas elétricas disponibilizadas para este serviço.

O aluguer das viaturas elétricas ‘Hertz 24/7 City’ no concelho de Cascais terá um desconto de 15% no âmbito da parceria com a MobiCascais, que incidirá sobre o preçário do serviço: 29 cêntimos por minuto para as viaturas Renault Zoe e 33 cêntimos para os modelos BMW I3.

Para utilizar este serviço, os utilizadores têm apenas de fazer o ‘download’ da aplicação na App Store (iOS) ou no Google PlayStore (Android), ou ir à páginahttps://www.hertz247city.pt/ e fazer o registo e adesão.

Depois basta dirigir-se aos carros disponíveis na rede e mais próximos da sua localização, reservar a viatura pretendida, desbloquear as portas com o PIN atribuído e seguir viagem.

Para concluir a reserva, o utilizador apenas tem de estacionar o carro na zona de cobertura da rede de ‘carsharing’ do serviço ‘Hertz 24/7 City’ e terminar a viagem através do ‘smartphone’.

“A adesão verificada em Lisboa e Oeiras desde que lançamos este inovador serviço de ‘carsharing’ permite-nos encarar o alargamento da rede para Cascais com grande otimismo, até porque se insere de forma clara na estratégia do concelho bem patente no projeto MobiCascais e na adesão dos cidadãos ao mesmo. Agora, os cascalenses terão mais alternativas de mobilidade não só dentro do concelho, mas também em Oeiras e Lisboa, tornando-se definitivamente numa alternativa mais económica e sustentável”, afirma Duarte Guedes, CEO da Hertz Portugal.

Além de Cascais, a Hertz disponibiliza o serviço ’24/7 City’ na zona da Grande Lisboa, mais concretamente na Rua Castilho, no aeroporto de Lisboa, no Parque das Nações, no Tagus Park e no Lagoas Park.