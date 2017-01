Terrorismo: Alemanha ataca Portugal por falhas na segurança

Na sequência de um incumprimento na partilha de dados com a União Europeia, Portugal foi criticado pelo ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann. Em causa está o facto de o país apenas disponibilizar a base de dados de perfis de ADN, da qual constam aproximadamente oito mil registos.

A União Europeia decidiu em 2008 que os estados-membros tinham de partilhar as suas bases de dados de ADN, com impressões digitais e registo de veículos, com o intuito de facilitar o processo de consulta por parte das autoridades da comunidade única. A lei está em vigor desde 2011 mas Portugal, Irlanda, Grécia, Itália e Croácia não têm cumprido devidamente e a Comissão Europeia já iniciou um processo de infração aos cinco.

“Até 2011 todos os estados membros deviam disponibilizar automaticamente os seus bancos de dados de ADN e impressões digitais às autoridades de segurança europeias. Até agora a Grécia, a Irlanda, a Itália, Portugal e a Croácia não o fizeram e por isso temos de ameaçar esses países de que se não cumprem não podemos abdicar de controlos fronteiriços”, referiu o governante, este mês.