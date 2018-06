Partidos brasileiros vão receber cerca de 392 milhões de euros para campanha eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou esta sexta-feira que o montante total do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será de 1,716 mil milhões de reais (cerca de 392,19 milhões de euros). Criado no ano passado para regulamentar o repasse de recursos públicos entre as legendas, o fundo será repartido entre os diretórios nacionais dos 35 partidos com registro no TSE, em conformidade com as regras de distribuição estabelecidas na Resolução nº 23.568/2018, aprovada pela Corte Eleitoral em maio.

Pelas regras, 98% do montante serão divididos de forma proporcional entre os partidos, tendo em conta o número de representantes no Congresso Nacional (Câmara e Senado). Isso significa que as siglas que elegeram o maior número de deputados em 2014 e aquelas que seguem mantendo o maior número de cadeiras legislativas receberão mais recursos, com destaque para PMDB, PT e PSDB, que vão contar com 234,2 milhões de reais, 212,2 milhões de reais e 185,8 milhões de reais, respetivamente. Em seguida, aparecem o PP (131 milhões de reais) e o PSB (118 milhões de reais) entre as legendas beneficiadas com as maiores fatias.

Apenas os 2% restantes (34,2 milhões de reais) serão repartidos igualmente entre os partidos com registro no TSE, independentemente de haver ou não representação no Congresso. Nesse caso, os partidos que não contam com nenhum parlamentar no Legislativo federal receberão a quantia de mínima de 980,6 mil reais do fundo eleitoral.