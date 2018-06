Partido Socialista questiona Governo sobre situação laboral na Ryanair

O Partido Socialista (PS) deixou várias questões ao Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social pela situação laboral da empresa de aviação civil Ryanair.

Numa nota enviada à imprensa, o coordenador dos deputados do PS, Tiago Barbosa Ribeiro, mostra-se preocupado com a legalidade dos contratos de trabalho celebrados com os trabalhadores localizados em Portugal com base na lei irlandesa. “Vários destes contratos de trabalho, a que o Grupo Parlamentar do PS teve acesso, são estabelecidos com uma empresa de trabalho temporário que é detida pela Ryanair, suscitando desde logo dúvidas sobre o seu enquadramento legal atendendo a que se tratam de trabalhadores que exercem funções permanentes”, afirmou.

No total, são cinco questões colocadas ao Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social: