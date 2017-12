Partido do Kremlin vai apoiar Putin nas eleições russas

O primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, anunciou este sábado que o partido no poder, o Rússia Unida, irá apoiar oficialmente a candidatura do presidente Vladimir Putin às eleições presidenciais russas, que se realizam no dia 18 de março de 2018.

“Este ano, o partido completou 16 anos e, durante todo esse tempo, teve apenas um líder indiscutível, um líder que reúne as pessoas (…) e unifica a Rússia, que tem a confiança e o apoio da maioria absoluta dos nossos cidadãos: Vladimir Vladimirovich Putin”, afirmou o governante, em declarações divulgadas pela EFE, à margem do congresso do partido.

O presidente russo anunciou no passado dia 14 de dezembro que se iria apresentar às eleições de março de 2018 como candidato independente. Durante a tradicional conferência de imprensa anual no Kremlin, o governante disse que, “em geral”, esperava “contar com um amplo apoio popular” e frisou que se for reeleito vai modernizar a economia, reafirmando a vontade de liderar uma Rússia “virada para o futuro”.